Wat een pechvogel! Vlaming speelt enkel dinsdag met Euromillions en grijpt zo naast 108 miljoen euro

Gent - Een Vlaming die vorige week dinsdag meespeelde met Euromillions, had met dezelfde cijfercombinatie 108 miljoen euro kunnen winnen als hij vrijdag ook had deelgenomen. De uitbater vond het zo jammer voor de deelnemer, dat hij het lottobiljet met een trieste smiley aan de winkelruit bevestigde.

“De man kwam het mij zelf melden”, zegt Dirk, echtgenoot van Katleen, die al 22 jaar krantenwinkel ’t Poortje op de Dampoort uitbaat. “Hij is hier vaste klant. We zien hem zo’n twee keer per week en hij speelt elke dinsdag mee met Euromillions, vaak met dezelfde cijfers. Heel af en toe speelt hij ook vrijdag mee, maar dat was vorige week dus niet het geval.”

Vrijdag 2 februari waren de winnende Euromillioncijfers 14, 34, 36, 39 en 48. De winnende sterren waren 2 en 3. Exact de zeven getallen die ook als laatste combinatie op het loterijbiljet van de klant in kwestie waren afgedrukt. Had de man vrijdag meegespeeld, was hij in één klap 108.000.000 euro rijker geweest.

Foto: PJV

“Hij nam het nogal sportief op en bleef er kalm bij. Ik kan niet zeggen dat hij er depressief van was of zo. Eigenlijk was ik meer onder de indruk dan hijzelf, ik vond het zo erg voor hem. De man heeft zich voor de zekerheid wel nog een ‘verlenging’ voor de vrijdagtrekking aangeschaft. (lacht)”

Pechvogel

“We horen wel vaker klanten die zeggen dat ze nét naast de jackpot hebben gegrepen, maar dit was de eerste keer dat het ook zo duidelijk zwart op wit stond.”

Dirk en Katleen bevestigden een kopie van het loterijbiljet, met de vermelding ‘pechvogel’ en een droeve smiley, aan hun winkelruit. “Veel klanten komen nu even binnen om te vragen hoe de vork precies in de steel zit. Aan hen kan ik maar één goede raad geven: ook vrijdag meespelen”, besluit hij.