Drie gewonden bij ongeval met entourage van Canadese premier Justin Trudeau

In Los Angeles is een escorte van de entourage van de Canadese premier Justin Trudeau vrijdag betrokken geweest bij een verkeersongeval. Een Amerikaanse politieagent op de motor raakte gewond, net als een vrouw en haar kind. Dat melden Amerikaanse media zaterdag.

De Canadese premier was vrijdag op bezoek in de Amerikaanse staat California. Hij kwam terug van een lezing in de Ronald Reagan Presidential Library, waar hij een toespraak hield over de Amerikaans-Canadese relaties.

Op de terugweg gebeurde er ter hoogte van Simi Valley, nabij Los Angeles, een ongeval. Een wagen van de escorte van Trudeau kwam in botsing met een politieagent van de California Highway Patrol. In de wagen zaten een koppel en hun kind. De vrouw en de zoon raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de agent werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De wagen van Trudeau was niet betrokken bij het ongeval.

Foto: AP