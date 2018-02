Euforische reacties na regen in kurkdroge Kaapstad, maar zijn die druppels voldoende om ‘Day Zero’ te vermijden?

Mensen die op straat komen omdat het regent, die met hun blijdschap geen blijf weten. Voor ons lijkt dat raar, maar in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad was dat gisterenavond en afgelopen nacht wel het geval. Na maanden van droogte, begon het er te regenen.

De inwoners van de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad, zo’n 4 miljoen, hebben al een hele tijd te kampen met ernstige droogte. Met de ergste droogte in een eeuw, zelfs. Die situatie houdt al zo’n 3 jaar aan in Kaapstad en de regio errond.

Er moet meer water uit de lucht vallen, of de kraan dreigt helemaal dicht te gaan tegen april of mei. Het was al verboden om auto’s te wassen met drinkbaar water, tuinen te besproeien of privézwembaden te vullen. En sinds begin deze maand werden daar nog een aantal maatregelen aan toegevoegd: in plaats van 87 liter per persoon per dag, moet het waterverbruik beperkt worden tot maximaal 50 liter per dag. Het leger bewaakt intussen ook watervoorraden, die nog voor zo’n 26 procent gevuld zijn.

Dat er de voorbije dagen regen voorspeld werd voor dit weekend, kwam dan ook als een zeer welkome boodschap. En die regen kwam ook écht. In de nacht van vrijdag op zaterdag begon het te druppelen. In totaal viel er zo’n 8 mm per vierkante meter. Of dat een impact zal hebben op “Day Zero”, is nog niet duidelijk. Die “Day Zero” is de dag waarop de waterreservoirs rond Kaapstad helemaal leeg zullen zijn en er geen water meer door de waterleidingen van Kaapstad zal vloeien als het niet snel meer gaat regenen. Daarover zou maandag meer duidelijkheid moeten zijn. Dan wordt nagegaan of de regen van afgelopen nacht enige invloed hebben gehad op het waterpeil in de stuwdammen.

Al wordt gevreesd dat de regen van afgelopen nacht te weinig in de bodem zal dringen. “De regen komt terecht op een zeer droge ondergrond. We verwachten niet dat het water diep in de grond zal geraken”, klinkt het Zuid-Afrikaanse Weather Service.

De zogenaamde Day Zero is intussen verschoven van midden april tot 11 mei. Maar dat heeft niets te maken met de regenval van begin dit weekend, maar wel met het feit dat de voorbije weken ook de boeren nauwelijks nog water gebruikt hebben.

De huidige maatregelen om water te rantsoeneren blijven dan ook sowieso nog gehandhaafd, want er heerst nog steeds waterschaarste.

Maar op Twitter en andere sociale media werd intussen wel al euforisch gereageerd op de regen die nu al viel:

This sound of rain in Cape Town is absolutely magnificent. #DefeatDayZero — Palesa Morudu (@palesa_morudu) February 9, 2018

RAIN in Cape Town #drought - I’ll forever be aware of the value of rain . The smell, sound and feel of it ....joyful gratitude 👏🏻 — Dr. Eve (@Dr_Eve) February 9, 2018

In a restaurant in Cape Town and suddenly the rain hits - everyone goes outside to see.



It’s been a while #WaterCrisis pic.twitter.com/TylBp8HPZP — James Longman (@JamesAALongman) February 9, 2018

