Voormalig Aalsters burgemeester Uyttersprot moet carnaval missen door onverwachte operatie

Aalst - Voormalig burgemeester en eerste schepen Ilse Uyttersprot van Aalst zal zondag de jaarlijkse carnavalstoet moeten missen. Daar wordt traditioneel de draak gestoken met politici, die zich voor de gelegenheid van hun sportiefste kant laten zien. Maar Uyttersprot kan om medische redenen de stoet niet bijwonen. Ze laat wel weten de uitzending te zullen volgen op lokale televisie.

Uyttersprot moest vrijdag onverwacht geopereerd worden. Een onschuldige ingreep, maar “of haar gezondheid zal toelaten om iets van het carnavalsgebeuren mee te maken is nog de grote vraag”, meldt haar kabinet. “Haar grote troost is TV-Oost. Gelukkig is er nog de regionale tv-zender die de stoet live tot bij haar kan brengen.”

Een paar jaar geleden stond Uyttersprot zelf nog in het middelpunt van Aalst Carnaval nadat er een filmpje van haar was opgedoken waarin te zien was hoe ze seks had op een toren. Ze kreeg daardoor toen de bijnaam ‘torenpoepster’.

Aalst Carnaval begint zondag met een grote openingsstoet en duurt tot dinsdag 13 februari.