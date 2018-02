Michy strikes again! Batshuayi scoort derde goal in twee matchen tegen Hamburg

Michy Batshuayi blijft scoren bij Borussia Dortmund. Na zijn twee doelpunten in zijn debuutmatch bij de Duitsers opende de Rode Duivel de score in zijn eerste thuismatch tegen Hamburg. Götze maakte in de extra tijd nog de 2-0.

Dortmund had het niet makkelijk om het verschil te maken tegen degradatiekandidaat Hamburg. Maar vlak na de rust verscheen Michy Batshuayi, die aan de aftrap stond, op de juiste plek om de bal toch tegen de netten te schuiven. Na zijn twee doelpunten in zijn eerste match voor de Borussen tegen Keulen is het al de derde treffer van Batsman voor zijn nieuwe Duitse ploeg.

Dortmund kreeg een resem kansen om de score nog uit te diepen, maar deed dat niet. Hamburg kwam in de slotfase nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar de goal van Batshuayi leek lange tijd voldoende voor de drie punten. In de extra tijd verzekerde invaller Mario Götze de thuisploeg van de zege met de 2-0.