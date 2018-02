Spaanse eersteklasser stelt aanwinst Imoh Ezekiel (ex-Anderlecht en -Standard) voor

De Nigeriaanse aanvaller Imoh Ezekiel is zaterdagmiddag voorgesteld bij zijn nieuwe club Las Palmas. De voormalige spits van Anderlecht en Standard tekende een contract tot medio 2019 bij de Spaanse eersteklasser.

“Ik ben heel blij dat ik bij deze club getekend heb. Het was een uitgelezen kans om in La Liga te spelen. Voor mij is dat de sterkste competitie ter wereld met de beste voetballers”, verklaarde de 24-jarige Ezekiel, die zijn contract bij het Turkse Konyaspor liet ontbinden. “Ik had moeite om me aan te passen aan het Turkse voetbal en mijn familie was er niet meer gelukkig.”

Las Palmas staat na de draw van vrijdag op het veld van Bilbao op de achttiende stek in de Primera Division, dat is net onder de degradatiestreep.

Ezekiel scoorde 36 doelpunten in de Jupiler Pro League. Vooral bij Standard maakte de Nigeriaanse pocketspits furore.