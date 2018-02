Izquierdo blijft schitteren in Engeland: opnieuw goal na knappe actie

José Izquierdo lijkt nu echt wel onder stoom gekomen in de Premier League. Vorige week pakte de ex-speler van Club Brugge uit met een geweldige trap in de winkelhaak. Dit weekend scoorde hij opnieuw een doelpunt dat kwalitatief niet veel moet onderdoen. Na twee een-tweetjes en een flukse passeerbeweging prikte de onhoudbare Colombiaan zijn derde doelpunt van het seizoen keurig tegen de netten. Drie punten leverde de openingsgoal van 'Joske' echter niet op voor Brighton. Shaqiri scoorde even later de 1-1 voor Stoke. Matthew Ryan redde in de slotfase nog het punt door een penalty te stoppen.