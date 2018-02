Groot alarm in Mexico nadat radioactief toestel werd gestolen

De minister van Binnenlandse Zaken van Mexico heeft een alarm uitgestuurd voor minstens zeven staten nadat een radioactief toestel werd gestolen.

Het gestolen toestel is een nucleaire densimeter. Die wordt door ingenieurs gebruikt om de dichtheid te meten. Maar het toestel bevat ook radioactief materiaal. Gevreesd wordt nu dat het materiaal gebruikt kan worden om een “vuile bom” te maken, aldus de minister van Binenlandse Zaken.

De diefstal gebeurde in de stad León, in de staat Guanajuata. Het werd gestolen uit een voertuig van een ingenieursfirma. De civiele bescherming heeft intussen gewaarschuwd dat het materiaal dat in het apparaat zit zeer gevaarlijk is als het uit het toestel verwijderd wordt.

Naast Guanajuata geldt de waarschuwing ook voor de staten Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes en Zacatecas. Luis Felipe Puente heeft een foto getweet van hoe het toestel eruitziet.

In april vorig jaar werd nog een groot alarm uitgevaardigd in 9 staten na de diefstal van industriële radiografieapparatuur die gevuld was met Iridium-192, een radioactief element dat kan leiden tot brandwonden, acute stralingsziekte en uiteindelijk ook tot de dood. Ook in 2015 en juli 2014 vonden al gelijkaardige overvallen plaats.