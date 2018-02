Tottenham-coach Pochettino is lyrisch én voorzichtig over Dembele: “Hij is geniaal en in topvorm, maar...”

Brussel - Na afloop van de Londense Derby tegen Arsenal, door Tottenham gewonnen met het kleinste verschil, stak Spurs-coach Mauricio Pochettino de loftrompet voor Rode Duivel Mousa Dembele. Hij prees Dembele voor zijn kwaliteiten op het veld en de huidige topvorm waarin hij verkeert, maar wees ook op de blessuregevoeligheid van de middenvelder.

Mousa Dembele toonde zich bijzonder sterk in de topper tegen Arsenal. Zo hield hij Jack Wilshere gedurende 90 minuten uit de wedstrijd. De statistieken liegen er niet om: zelfs doelman Petr Cech gaf meer passes dan Wilshere. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door een goal van doelpuntenmachine Harry Kane (49e).

Na afloop van de wedstrijd was Tottenham-coach Mauricio Pochettino dan ook vol lof voor de Rode Duivel. “Wat betreft zijn kwaliteiten, en dat heb ik al vaker gezegd, vind ik Dembele een genie. Hij is werkelijk een ongelooflijke speler,” zei de oefenmeester aan de pers.

Volgens de Argentijn haalt Dembele opnieuw zijn hoogste rendement, maar moet de club voorzichtig omspringen met zijn fysieke toestand. “Of hij terug op zijn best is? Ja,” verklaarde Pochettino. “Vorig seizoen speelde hij zo goed. Aan het einde van het seizoen raakte hij geblesseerd aan zijn enkel. Daardoor kende hij een moeilijke voorbereiding. We moeten voorzichtig met hem omspringen. Momenteel is hij fit en kan hij altijd meetrainen. Zijn prestatie van vandaag toont nog maar eens hoe getalenteerd hij is,” concludeerde de coach.

Opmerkelijk is dat Dembele vorige zomer zelf nog verklaarde dat hij “mogelijk nooit meer 100 procent fit zou geraken”.