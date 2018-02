De vloek van de Club Brugge-doelman? Butelle scoort pijnlijke owngoal in Ligue 1

Wat is dat toch met die (ex-) doelmannen van @ClubBrugge ? Butelle met de own goal en 0-1 voor Monaco! ?? #SCOASM 0??-1?? pic.twitter.com/UrAkI5Zl3h

Het is wat met de doelmannen van Club Brugge dit seizoen. Blauw-zwart gaat ruim aan kop in de Jupiler Pro League maar een betrouwbare doelman, daar zoekt coach Ivan Leko al maanden naar. Ludovic Butelle kreeg even zijn kans maar werd tijdens de wintermercato teruggestuurd naar zijn ex-club Angers. Daar is de 34-jarige Fransman opnieuw eerste doelman maar tegen het AS Monaco van Youri Tielemans zorgde Butelle voor een pijnlijk eigen doelpunt. De vloek van de Club-doelman? Wie zal het zeggen...

Op het halfuur maakte Stefan Jovetic er dan ook nog eens 0-2 van met een heerlijke stifter: