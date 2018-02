Veel schade na zware bedrijfsbrand: meerdere auto's in de vlammen gebleven

Diest - De zware brand die zaterdagavond woedt in een carrrosseriebedrijf aan de Leuvensesteenweg in Diest, is volledig onder controle. Dat meldt eerste schepen en plaatsvervangend burgemeester van Diest Jos Uyttebroek (sp.a). De brandweer is nu aan het nablussen en dat werk kan wel nog enige tijd in beslag nemen. Gewonden zijn er bij de brand niet gevallen maar de materiële schade is aanzienlijk.

De brand is ontstaan rond 19 uur, achter restaurant Happy Wok. Het vuur verspreidde zich snel. De brand bleek moeilijk te doven omdat er in het gebouw solventen en verven liggen. Het gaat om een carrosseriebedrijf gaan.

Door de sterke rookontwikkeling werd aan buurtbewoners die in een straal van 5 kilometer wonen gevraagd ramen en deuren te sluiten. Er was even sprake van mogelijk asbestgevaar, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Door de brand, en om de hulpdiensten niet te hinderen, werd de Leuvensesteenweg in beide richtingen afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de E314.

De brandweer van Diest kreeg bijstand van korpsen uit Leuven, Overijse, Landen, Tienen, Scherpenheuvel en Aarschot. Uiteindelijk was de brand rond 22.30 uur volledig onder controle en moest er enkel nog nageblust worden. Het vuur heeft in het bedrijf wel heel wat schade aangericht. Het gebouw zelf is zwaar beschadigd en verschillende wagens zijn in de vlammen gebleven

De oorzaak van de brand is nog niet gekend.

Als je in de buurt van de Leuvensesteenweg woont, houd je best je ramen en deuren dicht. Wegens een brand is er sterke rookontwikkeling. De hulpdiensten zijn ter plaatse. — Stad Diest (@staddiest) February 10, 2018