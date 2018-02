Alweer kritische Vanhaezebrouck twijfelt aan Europees voetbal voor Anderlecht: “Het is een dooie boel”

Ondanks de recente tirade van Hein Vanhaezebrouck speelde Anderlecht zaterdag alweer een zeer bleke wedstrijd. Paars-wit stond na een kwartier al twee goals in het krijt en verloor verdiend met 2-0 bij KV Oostende. HVH weet zelfs niet of zijn club in staat is om Europees voetbal te halen.

Na 3 op 12 is Anderlecht in vrije val. Met dit niveau zullen de Brusselaars zelfs moeten opletten dat ze Europees voetbal halen. “Ik heb dat aan de rust tegen mijn spelers gezegd”, aldus Hein Vanhaezebrouck.

“Ik wil niet de eerste Anderlecht-trainer zijn in 50 jaar die geen Europees voetbal haalt en jullie niet de spelers die dat bewerkstelligen, maar er kwam geen reactie. Mijn keeperstrainer heeft zich ongelofelijk boos gemaakt, maar er zit geen vuur in deze groep. Het is een dooie boel. We moeten dus alles doen om dat vuur weer aan te wakkeren. Ik ben geen opgever, maar het wordt in Play-off 1 nog een lastige strijd voor Europees voetbal.”

Sven Kums: “Moesten scherper beginnen”

Anderlecht-speler Sven Kums zag ook dat paars-wit ver beneden niveau bleef. De middenvelder wond er achteraf dan ook geen doekjes om.”

“We waren het eerste kwartier gewoon niet klaar”, vertelde hij na afloop. “We hebben twee doelpunten weggegeven. Daarna zakte Oostende in en hadden we het moeilijk om de openingen te vinden. Toch hebben we in de tweede helft een paar kansen gehad, maar het zat niet mee in de afwerking. We waren gewoon niet goed genoeg. Punt.”