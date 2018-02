AA Gent pakt tiende thuiszege op rij tegen tien Kanaries en heeft top drie in zicht

AA Gent blijft in de eigen Ghelamco Arena feilloos de overwinningen opstapelen. Tegen Sint-Truiden werd al voor de tiende keer op rij voor eigen fans gewonnen. Dit keer met 3-0, na doelpunten van Kubo, Yaremshuk en Janga. De Limburgers eindigden de match met tien na twee gele kaarten voor Kitsiou. De Buffalo’s krijgt door de zege de top drie binnen handbereik.

Herbeleef de wedstrijd hier van minuut tot minuut!

AA Gent zet zijn opmars verder dankzij een indrukwekkende reeks in de Ghelamco Arena. Negen opeenvolgende thuiszeges in de competitie, tien zelfs als je de beker meetelt, nooit eerder in de clubgeschiedenis gebeurde dat. De Buffalo’s blazen nu al in de nek van derde Anderlecht. Drie punten is het verschil nog. Wat een contrast met STVV, dat van de voorbije veertien competitiematchen er maar ééntje kon winnen. De bonus van de fantastische competitiestart is nu helemaal opgesoupeerd, Play-off 1 halen wordt gezien het zware programma een moeilijke zaak.

Geen Kalinic

Bij Sint-Truiden zat Boli niet in de selectie. Bij AA Gent één opvallende wissel: Kalinic gaf met een keelonsteking forfait. Thoelen nam zijn plaats in onder de lat. De Limburger deed het prima en pakte zijn tweede clean sheet in drie competitiematchen dit seizoen.

Foto: BELGA

AA Gent voetbalde dominant, maar toch was er bij Bronn iets minder scherpte dan we gewoon zijn. Daardoor kon STVV op slag van rust een paar keer komen opzetten.

Na tien minuten kwamen de Buffalo’s al op voorsprong via Yuya Kubo. Zijn zevende treffer van het seizoen. Bij Sint-Truiden was er protest. Jazeker, Janga had de bal vooraf met de hand beroerd, maar werd ook stevig aan zijn truitje getrokken en zo uit evenwicht gebracht. In zijn val raakte hij de bal met de hand. Dierick had strafschop kunnen fluiten voor het truitjetrek, maar gaf voordeel. 1-0 dus. Op basis van het spel viel er sowieso niets op aan te dingen. AA Gent voetbalde dominant zoals gewoonlijk in eigen huis. Niet met grote kansen, wel met gevaar links en rechts.

Foto: JEFFREY GAENS

Rood voor Kitsiou

Maar in de slotfase van de eerste helft kwamen de Buffalo’s een paar keer goed weg. Het was achterin enkele keren alle hens aan dek. Thoelen hield telkens het hoofd koel, maar had ook een engeltje op zijn lat zitten. In minuut 41 trapte Akpom na een mooie individuele actie tegen de lat. Vetokele was goed gevolgd, maar tikte de bal opnieuw tegen de dwarsligger.

Foto: JEFFREY GAENS

Vijf minuten ver in de tweede helft ontnam Kitsiou STVV alle hoop met zijn tweede geel. Dom, want zijn eerste gele kaart had hij gekregen voor protest bij de Gentse openingsgoal. Zijn tweede omdat hij zijn voetje liet hangen bij Yaremchuk. De Oekraïner had de bal dan eigenlijk al buiten geduwd.

Foto: BELGA

De rode kaart leidde de ondergang van STVV in. Vijf minuten later bediende Kubo Yaremchuk. Die trapte naar de verste hoek, Botaka raakte de bal nog aan, maar het doelpunt mocht op naam van de Oekraïner. Net als Kubo zijn zevende treffer.

De Kanaries piepten niet meer. Gigot diep naar Foket, die de perfecte voorzet afleverde voor Janga. De Nederlander kwam naar de eerste paal gelopen en werkte zijn tweede competitietreffer binnen: 3-0. AA Gent heeft eindelijk weer een targetspits die overweg kan met voorzetten vanaf de flanken. De Buffalo’s wandelden de wedstrijd uit. Meer moest dat niet zijn.