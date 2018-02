Mertens helpt Napoli aan ruime zege in Italiaanse topper en leiderspositie

Dries Mertens heeft Napoli met een doelpunt geholpen aan een overtuigende 4-1 zege in de topper tegen nummer drie Lazio Roma. De Leuvenaar scoorde het vierde doelpunt na een subtiele tik. Door de zege springt Napoli opnieuw naar de leiding in de Serie A.

Ondanks de ruime thuiszege waren het wel de bezoekers uit Rome die al vroeg op voorsprong kwamen. Na amper drie minuten scoorde de Nederlander Stefan De Vrij de 0-1. Die score zou bijna een hele eerste helft op het scorebord blijven staan. Pas vlak voor rust kon Callejon de bordjes weer gelijk hangen.

Na rust gingen de Napolitanen op en over de Romeinen. Via een owngoal van Wallace kwam de thuisploeg op voorsprong in de 54e minuut. Twee minuten later vergrootte Mario Rui het verschil tot twee doelpunten.

Mertens hield zijn moment de gloire tot een kwartier voor het einde. De Rode Duivel beroerde een voorzet zeer lichtjes met de voet waardoor Lazio-doelman Strakosha op het verkeerde been werd gezet en de bal tegen de netten ging. Competitiedoelpunt nummer vijftien voor Mertens. Jordan Lukaku kwam op het uur op het veld, maar kon de nederlaag niet meer afwenden.

Door de zege klimt Napoli weer naar de leiding in de Serie A. Het springt over Juventus met één punt voorsprong.