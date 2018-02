Marco Kroon was een oorlogsheld in Nederland. Tot hij vertelde dat hij een krijgsheer die hem gevangen had genomen, doodschoot. “Het was op dat moment hij of ik.”

Marco Kroon is Nederlands bekendste militair. Een held van de oorlog in Afghanistan. In 2009 werd hij tot ridder in de Militaire Willemsorde geslagen wegens moed en heldhaftig optreden. Het was 55 jaar ...