Slechts zes landen kloppen minder uren dan wij

Enig idee hoeveel uren de gemiddelde Belg per jaar werkt? De Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling wel: 1.551 uren. En dat blijken er zeven minder te zijn – dus bijna een hele werkdag – dan in 2013.

Eerst dit: in slechts zes van de alles samen 37 bestudeerde landen worden (nog) minder uren geklopt dan bij ons. Duitsers werken het minst (1.363 uur), gevolgd door de Denen (1.410), de Noren (1.424), de Nederlanders (1.430), de Fransen (1.472) en de Luxemburgers (1.512). Ter vergelijking: het gemiddelde van de bestudeerde OESO-landen bedraagt 1.763 uur per persoon per jaar. En ook in die landen is de trend dalend.

Meer deeltijdse banen

“Ik zie maar één grote verklaring”, zegt Guy Van Gyes van de onderzoeksgroep Arbeid en Organisatie aan de KULeuven-HIVA. “Sinds we de crisis achter ons hebben gelaten, zijn er al heel wat banen bijgekomen, maar daar zitten steeds meer deeltijdse banen bij.”

Ook Stijn Baert, arbeidsmarktdeskundige aan de UGent, zoekt de verklaring in die richting: “De werkloosheid daalt en de fameuze werkzaamheidsgraad – die aangeeft welk deel van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan de slag is – stijgt nu al jaren. Als we dan, zoals de OESO stelt, toch minder uren werken, dan kan het niet anders of er moeten meer mensen deeltijds aan de slag zijn. Uit vrije wil, al dan niet met tijdskrediet of ouderschapsverlof. Al kan het evengoed zijn om gezondheidsredenen – denk aan de hele discussie rond burn-outs en langer werken – of omdat ze nu gewoon geen voltijdse baan vinden of tevreden moeten zijn met interimwerk of een flexi-job.”

‘Uren kloppen’ versus ‘productiviteit’

Of we ons dan geen zorgen moeten maken over die trend? “Niet noodzakelijk”, zegt Stijn Baert. “Voor mij is het aantal uren dat we werken ondergeschikt aan het aantal mensen dat aan de slag is. Want wie werkt, verdient meer, kan dus meer spenderen en dat creëert op zijn beurt meer banen, want wat we kopen moet eerst geproduceerd worden. En als minder uren werken ertoe kan bijdragen dat het aantal burn-outs daalt of dat we langer aan de slag kunnen blijven, dan is dat toch ook mooi meegenomen?”

Specialisten wijzen er trouwens op dat we dringend af moeten van het idee dat er een één-op-één link is tussen uren kloppen en productiviteit. Want hoewel we minder uren aan de slag zijn, steeg de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur wel degelijk, zo becijferde het Europees statistiekbureau Eurostat: van 46 euro per gewerkt uur in 2006 naar 48,2 euro in 2016. En daarmee doet België het een pak beter dan de 38 euro per uur voor de eurozone en de 32,7 euro per uur voor de hele Europese Unie.