Charmeur besmet bewust jonge meisjes met HIV en maakte van hun leven een hel

Een Waalse jongeman heeft meerdere jonge meisjes opgezadeld met HIV, het virus dat aids veroorzaakt. Van condooms moest Jonathan Devillet uit Spa niet weten, en bewust verzweeg hij dat hij al van zijn geboorte seropositief is. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding en wil hem vijf jaar achter tralies.

Twintig is ze intussen, Angèle. Vier jaar geleden viel ze als een blok voor charmeur Jonathan Devillet. Een stoere gast uit Spa die haar eeuwige trouw beloofde. Dat ze toen amper zestien was, en hij veel ouder, maakte haar niets uit. Ze was verliefd. “Acht maanden lang hebben we een relatie gehad”, vertelt ze in La Meuse. De relatie draaide uit op een sisser, toen bleek dat haar vriend een ander idee bleek te hebben van relationele trouw. Maar vooral: toen ze achterhaalde dat hij een cruciaal geheim met zich meedroeg. “Hij bleek seropositief te zijn. En dat al sinds zijn geboorte.”

Angèle zelf had geluk. Uit tests bleek ze niet besmet. Vijf andere meisjes, met wie Devillet de voorbije jaren ook het bed deelde, moesten zich ook laten testen toen alles aan het licht kwam. Want ook hen had hij nooit iets verteld. En van condooms moest de stoere Waal niets weten.

Twee meisjes besmet

Sommige jonge meisjes zijn te beschaamd om een klacht in te dienen, zegt Angèle. Nog twee andere meisjes, die wel een HIV-besmetting opliepen, deden dat wel. Ze zijn de rest van hun dagen veroordeeld tot het nemen van medicatie. De advocaten van de twee getuigden achter gesloten deuren over hoe hij door te zwijgen over zo’n cruciale kwestie hun leven tot een hel heeft gemaakt. Ze zitten beiden bij een psycholoog, kampen met anorexia, hebben een zelfmoordpoging achter de rug en worden beschimpt op school. Ook Angèle werd gemeden omdat er foutieve verhalen circuleerden dat ook zij besmet was geraakt.

Rechter onverbiddelijk

Twee meisjes liepen buiten hun wil om een levenslange straf op, en dat trof vrijdag ook de rechter in Verviers. De rechter was hard voor Devillet, zeker omdat hij maar al te goed wist dat hij seropositief was van bij de geboorte en toch koos voor onveilige seks en zwijgen. De rechter veroordeelde hem tot vijf jaar opsluiting en beval zijn onmiddellijke aanhouding. Want Devillet vond het ook niet nodig om naar de rechtbank af te zakken. Hij is voorlopig spoorloos.