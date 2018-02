Chevalier scoort hattrick voor KV Kortrijk… en haalt dan snoeihard uit: “Ze respecteren mij niet”

Bij KV Kortrijk was Teddy Chevalier met drie goals en één assist de held van de avond tegen Antwerp (4-0 winst). De matchwinnaar nam de wedstrijdbal mee naar huis, maar haalde na afloop hard uit naar De Kerels.

“Het is mijn eerst hattrick in mijn carrière en dus ben ik uitermate gelukkig. Ik probeer niet te veel met de topschutterstand bezig te zijn want toen ik er eerder dit seizoen op lette ga me dat stress. Ik heb nog nooit meer dan twaalf doelpunten gemaakt in een seizoen en dankzij deze hattrick zit ik nu al in februari aan veertien.”

De spits komt daarmee op gelijke hoogte met Kiese Thelin. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Kortrijk de spits langer aan zich wil binden. “Ze hebben me een voorstel tot contractverlenging gedaan. Maar eerlijk? Ze tonen geen respect. Ik vraag geen miljoenen van hen, want ik weet dat ze een bepaald budget hebben. Maar het voorstel dat me gedaan is, vind ik respectloos. Ik heb ondanks alles vanavond willen tonen dat ik alles geef voor Kortrijk.”