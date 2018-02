Hassane Bandé groeide dit seizoen uit tot smaakmaker bij KV Mechelen wat de Burkinees een lucratieve transfer naar Ajax opleverde. Maar in de degradatietopper tegen Eupen had hij duidelijk zijn dag niet. De frivole aanvaller kreeg drie huizenhoge kansen om het bevrijdende openingsdoelpunt te scoren, maar wrong die telkens vakkundig te nek om. Wat zal hij blij geweest zijn dat Niklas Pedersen zijn voorzet later tegen de netten wist te duwen.