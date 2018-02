Het was niet de avond van Anderlecht. Paars-wit ging op het veld van KV Oostende met 2-0 onderuit en moet stilaan achterom gaan kijken. Anderlecht was de tweede helft nochtans goed begonnen en claimde een penalty na een vermeende fout op de ingevallen Lukasz Teodorczyk. Alexandre Boucaut zag er echter geen elfmeter in.