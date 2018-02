Mbenza en Tielemans geven elk assist voor hun club in de Ligue 1, PSG zwoegt naar nipte zege

Brussel - Op de 25e speeldag van de Franse Ligue 1 heeft Monaco Angers met 0-4 verpletterd. Youri Tielemans had een voet in de laatste goal. Ook Isaac Mbenza gaf een assist, dat in de wedstrijd tussen Metz en Montpellier (0-1).

Youri Tielemans en AS Monaco kregen op bezoek bij Angers een eerste doelpunt in geschenkverpakking. Voormalig Club Brugge-doelman Ludovic Butelle (10e) werkte de bal onhandig in eigen doel. Op het halfuur stiftte Stevan Jovetic zijn balletje slinks over Butelle: 0-2. In de 65e maakte diezelfde Jovetic er op aangeven van Thomas Lemar 0-3 van. Zes minuten later bracht Youri Tielemans zijn kapitein Andrea Raggi met een perfecte voorzet voor doel. De Italiaan duwde vanaf de tweede paal de 0-4 tegen de netten. Tielemans speelde de wedstrijd uit voor Monaco.

Knappe assist van @ytielemans en kapitein Raggi met de 0-4! #SCOASM pic.twitter.com/zEFK6IF1OQ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 10 februari 2018

In het klassement wipt Monaco (53 punten) over Marseille (52 punten) naar de 2e plek. PSG voert de tabellen aan met 65 punten.

In het duel tussen rode lantaarn Metz en Montpellier bracht onze landgenoot Isaac Mbenza zijn ploegmaat bij Montpellier Giovanni Sio (24e) met een knappe voorzet voor doel. De Ivoriaan hoefde enkel binnen te tikken. Dat was meteen ook het enige doelpunt van de wedstrijd. Mbenza stond 78 minuten op het veld. In het klassement neemt subtopper Montpellier (37 punten) de vijfde plek in.

Stef Peeters leed met zijn Caen puntenverlies op het veld van Guingamp. Het werd een doelpuntenloze partij. Peeters stond de volle 90 minuten op het veld. In het klassement is Caen 11e met 31 punten.

Leider PSG won zonder Thomas Meunier op het veld van Toulouse. Neymar (68e) scoorde op aangeven van Angel Di Maria het enige doelpunt van de wedstrijd.