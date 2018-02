Ex-astronaut vindt Musks Mars-plannen “belachelijk”

Jim Lovell, Bill Anders (midden) en Frank Borman in het Kennedy Space Center in 1968. Foto: Zumapress

William ‘Bill’ Anders (84), gewezen astronaut, noemt de Mars-plannen van tech-ondernemer Elon Musk “belachelijk”. “Een vlucht naar Mars is moeilijker dan Musk of de Nasa toegeven”, zegt hij in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag.

Het grote probleem bij lange ruimtereizen is de straling. “Op de reis naar Mars worden ze gebraden”, zegt Anders, die in 1968 met de missie Apollo 8 rond de maan vloog. Maar ook de lange tijd van gewichtloosheid is lastig. “De mensen die op Mars zullen landen, zullen niet kunnen lopen.” Hun spieren zullen te verzwakt zijn.

Musk (46), die onder meer ruimtevaartbedrijf SpaceX leidt, helpt volgens Anders de ruimtevaart niet vooruit. “Zijn plannen leiden ons af van andere zaken”, zegt hij. “De Nasa mag zich niet laten hypnotiseren door mensen als hem.” Nieuwe satellieten voor communicatie, weerwaarnemingen en klimaatonderzoek zijn belangrijker dan de ondernemer helpen bij een Mars-missie.

SpaceX lanceerde dinsdag de sterkste ruimteraket ooit, de ‘Falcon Heavy’, vanop het ruimtevaartcentrum in Cape Canaveral (Florida). Als PR-stunt transporteerde de raket Musks persoonlijke Tesla-cabriolet. Doel was om die in een baan rond de zon te brengen, zodat die de komende miljoenen jaren steeds weer voorbij de rode planeet zou zoeven.