Trump verdedigt medewerkers Witte Huis ondanks aanklachten huiselijk geweld

David Sorensen, een medewerker van het Witte Huis, stapt op na beschuldigingen van huiselijk geweld. Hij is de tweede medewerker die deze week ontslag neemt. President Trump verdedigde de man: “hij deed zijn job erg goed” en stelt de beschuldigingen aan de kaak op Twitter.

Sorensen nam deze week ontslag nadat zijn ex-vrouw in ‘The Washington Post’ liet optekenen dat ze bij de FBI een klacht tegen hem had ingediend. Volgens haar werd ze tijdens hun huwelijk fysiek en emotioneel mishandeld. Ze haalt voorbeelden aan waarbij hij met de auto over haar voet reed, haar tegen een muur gooide of een sigaret uitdoofde op haar hand. Sorensen ontkent de aantijgingen voor huiselijk geweld tijdens het twee en een half jaar durende huwelijk. Hij beweert dat zij hem daarentegen mishandelde.

Vice-perssecretaris Raj Shah laat in een verklaring weten dat het Witte Huis de medewerker met de beschuldigingen heeft geconfronteerd. “Hij ontkende de beschuldigingen en nam vandaag ontslag.” President Trump verdedigde de man met de woorden: “Hij deed zijn job erg goed”.

Sorensen zelf meldt dat hij ontslag nam, omdat “hij niet wilde dat het Witte Huis met deze afleiding moest afrekenen.” Naar eigen zeggen “heeft hij in zijn leven nog nooit een vrouw een haar gekrenkt.”

“Die moordenaar, dat is een verdomd goede schilder”

Het ontslag van de man valt slechts twee dagen na dat van Rob Porter, Trumps personeelssecretaris. Porter moest in soortgelijke omstandigheden opstappen: twee van zijn ex-vrouwen beschuldigden hem publiekelijk van fysieke en emotionele mishandeling.

Door de gebeurtenissen van de voorbije dagen komt de positie van John Kelly in het gedrang. Die prees Porter eerst als een integere man, voor hij een statement de wereld in stuurde waarin hij benadrukte dat huiselijk geweld niet door de beugel kon. Bovendien schrijven Amerikaanse media dat Kelly al maanden van de beschuldigingen tegen Porter op de hoogte was.

Volgens critici toont dit ook aan dat de president en zijn partij geweld tegen vrouwen lijken te tolereren. “We zijn net op de hoogte gesteld. Ik ben verrast door het nieuws, maar wens hem het beste en het is een moeilijke tijd voor hem”, reageerde de president initieel. Toen een foto gepubliceerd werd van een van de ex-vrouwen met een blauw oog, reageerde hij met een “hij zegt dat hij onschuldig is” en “hij deed zijn job erg goed”. Wat Democraat en voormalig vicepresident Joe Biden de sneer ontfutselde: “Alsof hij zegt: ‘die moordenaar, dat is een verdomd goede schilder.’”

Leven verwoest door simpele beschuldigingen

Op Twitter steunt president Trump zijn twee ex-medewerkers nu: “Die mensen zien hoe hun leven verwoest wordt door simpele beschuldigingen.” “Sommige beschuldigingen zijn correct, andere zijn vals. Sommigen zijn oude, andere zijn recent. Iemand die valselijk beschuldigd wordt, kan zich niet verweren, zijn leven en carrière zijn voorbij.”