Helikopter met toeristen crasht vlak bij Grand Canyon: drie doden, vier gewonden

Bij een helikoptercrash in de Grand Canyon, het wereldberoemde natuurpark in de Amerikaanse staat Arizona, zijn zaterdag minstens drie mensen om het leven gekomen. De vier andere inzittenden zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de lokale politie.

Het ongeluk vond plaats in Grand Canyon West, zei de lokale politieagent, Francis Bradley. “Het onderzoek is aan de gang,” zei hij. Er was geen informatie beschikbaar over de omstandigheden van het ongeval. Vermoedelijk gaat het om een Eurocopter EC-130, een toestel dat vaak gebruikt wordt voor toeristische rondvluchten over het park.