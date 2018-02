Alweer niets dan lof voor Kevin De Bruyne na nieuwe topprestatie: “De beste passgever die ik ooit heb gezien”

Sergio Aguero scoorde dan wel vier keer (!) in de 5-1-zege van Manchester City tegen Leicester, toch werd achteraf ook Kevin De Bruyne bewierookt. De Rode Duivel had dan ook een voet in drie van de vijf goals: “Hij is gewoon de beste die ik ooit heb gezien in het geven van passen”, spaarde analist Jamie Redknapp de lof niet.

“Het is alsof Kevin De Bruyne de wedstrijd inziet, en dat is iets wat alle grote spelers doen”, vertelde Jamie Redknapp op Sky Sports. “De manier waarop zijn verbeelding en zijn brein werken is van een ander niveau: de grote spelers kopen zichzelf tijd, de wedstrijd lijkt stil te staan ??als ze de bal hebben en De Bruyne heeft die eigenschap. Hij is uniek.”

“Ik zou zelfs zeggen dat als je kijkt naar Cesc Fabregas, Frank Lampard en Ryan Giggs - toch de beste assist-gevers in de Premier League - dan denk ik dat De Bruyne de beste is die ik ooit heb gezien in het geven van passen. Hij heeft verschillende soorten passen: binnendoor, gekruist of een subtiel tikje, hij heeft het volledige repertoire. Hij is zo’n speciaal talent. Dat Manchester City hem een contractverlenging gaf, is geweldig voor de Premier League. Hij ziet het spel zo helder en zijn passen zijn uniek. Het is van “Wauw, heb je dat gezien?”... Dat is wat hij doet: hij doet het onverwachte.”

Volgens Redknapp verdient coach Pep Guardiola lof voor de huidige vorm van De Bruyne: de Catalaan maakte van hem een “complete middenvelder”.

“Ik denk dat je de coach er credits voor moet geven want toen De Bruyne in het team kwam, zweefde hij tussen links en rechts. Nu is hij een centrale en bepalende speler in het middenveld geworden. Hij heeft een vrijgeleide gekregen om de bal te hebben en hij speelt gewoon overal. Hij is ook geen “luxe speler”: hij tackelt, verovert de bal en is nu een complete middenvelder.”