Dronken bestuurder maakt radslag om te bewijzen dat hij nuchter is, maar dat loopt verkeerd af

Nadat Chris Bidzinski (30) uit de Verenigde Staten werd aangehouden door twee politieagenten, wilde hij hen duidelijk maken dat hij nuchter was. De agenten vragen vaak aan bestuurders om een simpele handeling uit te voeren om te checken of ze ook daadwerkelijk nuchter zijn. En Chris dacht dat hij het zou kunnen bewijzen door een radslag te maken.

Waar andere mensen zouden kiezen voor ‘lopen op een lijntje’ of evenwichtsoefeningen, ging Chris voor een radslag. Helaas viel de man daarbij prompt op de grond en zagen de agenten dat hij wel degelijk te veel had gedronken. Net zoals de avond ervoor, want toen had de politie hem naar huis gebracht omdat hij erg dronken was, maar dat wist Chris Bidzinski hoogstwaarschijnlijk niet meer.