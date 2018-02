Duiker “danst” met haaien in opmerkelijke video

Eli Martinez, een Amerikaanse duiker uit Texas, heeft een opmerkelijke video gedeeld. De man, die samen met zijn vrouw een duikbedrijf runt, is namelijk te zien op beelden waar hij met tijgerhaai Jenn aan het “dansen” is.

Zwemmen en dansen met haaien: voor Eli houdt het duidelijk niet veel in. “Mensen vragen mij altijd hoe ik dat doe, haaien laten draaien”, zegt hij. “De waarheid is dat ik eigenlijk helemaal niks doe. De haaien doen het helemaal uit zichzelf. In geen honderd jaar zou ik een beest van meer dan 300 kilo kunnen zeggen wat wel of niet te doen”, voegt hij nog toe.

“Ik ben natuurlijk wel altijd voorzichtig want het is geen alledaagse activiteit. Voor ik de haaien benader, moet ik exact weten waar ze zich allemaal bevinden. Want eerst en vooral is hun veiligheid en die van mij het belangrijkste.”

De video die Eli woensdag op zijn Instagram postte, is ondertussen al meer dan 9000 keer bekeken.