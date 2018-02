Agenten kunnen ogen niet geloven bij controle: man rijdt al 22 jaar zonder rijbewijs, is dronken en is niet verzekerd

Tijdens een wegcontrole in Zuid-Frankrijk, hield de lokale politie een wagen tegen die er erg verouderd uitzag. Ze wilden de staat van het voertuig controleren, maar toen bleek dat de chauffeur niet de juiste papieren bij zich had. Meer zelfs: de 56-jarige man zat dronken achter het stuur en reed al 22 jaar zonder rijbewijs rond.

De Renault Master van Stéphane, een 56-jarige Fransman, zag er oud uit. Te oud om nog door een keuring te geraken, dacht de lokale politie van het departement Vaucluse, gelegen in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er bleek echter meer aan de hand.

Stéphane zat niet enkel dronken achter het stuur - de alcoholtest was positief - maar hij kon ook geen verzekeringspapieren of een rijbewijs voorleggen. Meer zelfs: de man reed al 22 jaar zonder rijbewijs.

“Het was nog geldig”

Zijn rijbewijs werd ingetrokken in 1995. Volgens eigen zeggen zou hij na het verlopen van de termijn geprobeerd hebben om zich opnieuw in te schrijven in de rijschool, maar daar wisten ze hem te vertellen dat zijn toenmalige rijbewijs nog niet ingetrokken werd. Dat het met andere woorden nog geldig was. Nadien ging hij nooit meer terug.

De man zou gekend staan bij het gerecht en zou al 29 keer veroordeeld zijn. Voor de meest recente feiten, dronken achter het stuur zitten en rijden zonder rijbewijs, krijgt hij nu tien maanden cel opgelegd, waarvan drie met opschorting. Het voertuig werd in bezit genomen.