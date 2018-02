Hoe zou het zijn met cultheld Franky Frans? “Voor elke match bonkte ik met mijn hoofd tegen de muur”

Er is altijd hoop dat het beste nog moet komen. Cultkeeper Franky Frans (51) maakte op zijn 36ste voor Vigor Wuytens Hamme zijn eerste veldgoal en verloor in extase bijna het bewustzijn. Vijftien jaar later komt hij nog wekelijks naar Hamme. “Ik heb in mijn carrière minder verdiend dan Kevin De Bruyne in een maand, maar ik zou niet willen ruilen”, zegt hij. “Ik zou zelfs alles wegschenken als mijn oudste dochter gezond werd.”

In de kleedkamer van Westerlo stond in de kleine ruimte voor de verzorgers een gedeukte metalen kast. De kast van Franky Frans. Er lagen enkel prullaria in, want men vreesde dat ze op een dag niet meer ...