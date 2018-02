Er komt een echte drugsoorlog aan in Antwerpen: “De dag dat er één dode valt, zit het spel op de wagen”

Een vete rond een verloren partij coke wordt geregeld met een ontvoering, dan wel met enkele kogels in de benen. Of “klikspanen” bij het gerecht zien hun naam prijken op een dodenlijst, die bendes verspreiden “in ’t Stad.” Louter stoerdoenerij? Schrikwekkende intimidatie? Of wordt Antwerpen almaar meer ­Amsterdam, waar niemand nog opkijkt van een liquidatie meer of minder? “Er zijn nog geen doden gevallen. Tot daar het positieve nieuws.”

Nog even kort gaan wandelen met de kleine, denkt dealer Mohamed T. (26) op 9 januari. Niet veel later, om 20.30 uur, wordt de buurt in het Antwerpse district Wilrijk opgeschrikt door drie knallen. Mohamed ...