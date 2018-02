Jambon vindt vraag van Mary voor vrijspraak Abdeslam onbegrijpelijk

Brussel - Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft vragen bij de vraag van advocaat Sven Mary voor de vrijspraak van Salah Abdeslam op het proces rond het schietincident in Vorst. “Een advocaat moet ervoor zorgen dat iemand een correcte straf krijgt. Dat Mary nu de vrijspraak vraagt is echt twee straten te ver, “ zei hij zondag in ‘De Zevende Dag’.

Sven Mary riep donderdag op het proces procedurekwesties in. Bij de aanstelling van een onderzoeksrechter is volgens hem een inbreuk gepleegd op de taalwetgeving, waardoor de strafvordering onontvankelijk is en het hele onderzoek nietig, én Abdeslam bijgevolg moet vrijuit gaan.

Jambon tijdens duidingsprogramma ‘De Zevende Dag’ Foto: VRT

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft weinig begrip voor Sven Mary. “Dat een advocaat gebruikt maakt, in dit geval, het geval van Salah Abdeslam, van procedurefouten om die man vrij te krijgen, ik begrijp dat niet,” klinkt het. Als wordt geopperd dat de man zijn werk doet, trekt Jambon dat in twijfel. “Ik weet niet of hij zijn werk doet, een advocaat moet er toch op toezien dat iemand een correcte straf krijgt? Niet te veel, maar ook niet te weinig straf.”

Volgens Jambon mag een procedurefout ook nooit tot een vrijspraak leiden. “Als er procedurefouten gemaakt werden, moet het proces misschien worden overgedaan, maar dit kan toch niet tot vrijspraak leiden? “, aldus de minister.