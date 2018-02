Belgisch marineschip vat operatie Sea Guardian aan: strijd tegen terrorisme op Middellandse Zee

Brussel - Het Belgische fregat Lousie-Marie start maandag de deelname aan de NAVO-operatie Sea Guardian op de Middellandse Zee. De F931 is het eerste Belgische marineschip dat deelneemt aan de missie die terrorisme moet bestrijden op de Middellandse Zee, zo meldt het leger zondag.

De zowat 160 bemanningsleden hadden op 22 januari de haven van Zeebrugge verlaten richting Middellandse Zee. Het fregat heeft er eerst een laatste training gehouden bij een trainingscentrum van de NAVO in Souda op Kreta. Het ging om een training voor ‘boarding teams’, meldt Defensie via de website.

De Louise-Marie, een F913.

De NAVO gaf op de top in Warschau van juli 2016 groen licht voor Sea Guardian. De missie is de opvolger voor operatie Active Endeavour op de Middellandse Zee, die in 2001 gestart was.

Sea Guardian moet onder meer bijdragen aan de kennis van de maritieme situatie op de Middellandse Zee, smokkel en terrorisme bestrijden en ook de vrije doorvaart verzekeren. De missie biedt ook logistieke steun aan Sophia, de operatie van de Europese Unie tegen mensensmokkelaars.

Terug 30 maart

Het fregat zal zowat drie weken deelnemen aan de missie. Nadien zal de Louise-Marie nog deelnemen aan een internationale oefening voor onderzeebootbestrijding en ook verschillende havens aandoen. De terugkomst in Zeebrugge is voorzien op 30 maart.

Nieuwe en oude commandant voor fregat F 937 Louise-Marie.

Het gaat om de eerste Belgische deelname aan Sea Guardian. Maar de Louise-Marie en zusterschip Leopold 1 hebben wel reeds deelgenomen aan Sophia.