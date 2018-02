71 doden na vliegtuigcrash in Moskou: “Passagiers hadden geen schijn van kans”

Een passagiersvliegtuig dat op weg was van Moskou naar Orsk, nabij de grens met Kazachstan, is kort na het opstijgen gecrasht. Dat melden Russische media. Het gaat om een passagiersvliegtuig van Saratov Airlines dat 65 passagiers en zes bemanningsleden aan boord had. Reddingsteams zijn ter plaatse en onderzoeken de brokstukken. De Russische minister van Transport meldt intussen dat er geen overlevenden zijn. Ook het parket bevestigt dat.

Het gaat om een Antonov An-148 van zeven jaar oud, een passagiersvliegtuig van Saratov Airlines, met in totaal 71 mensen aan boord, 65 passagiers en 6 bemanningsleden. Het vliegtuig vertrok vanop de luchthaven Domodedovo in Moskou en was op weg naar de stad Orsk, nabij de grens met Kazachstan. Het toestel raakte al kort na het opstijgen vermist.

De afgelegde route van het vliegtuig. Foto: Flightradar24.com

Op Flightradar24.com is te zien welke route het vliegtuig heeft afgelegd. Het zou om 11.22 uur opgestegen zijn om amper tien minuten in de lucht gehangen te hebben voor het van de radar verdween, ten zuidoosten van de Russische hoofdstad. Het zou aan een snelheid van zo’n 3300 voet (zo’n 1.000 meter) per minuut gevallen zijn.

“Geen schijn van kans”

Een bron bij de inlichtingendiensten zei vrijwel meteen aan Interfax, een Russisch persbureau, dat mogelijk niemand de crash overleefde: “De bemanning en passagiers hadden geen schijn van kans.” Minister van Transport Maxime Sokolov is ter plaatste en bevestigt intussen dat inderdaad niemand de crash overleefde.

De reddingsteams zijn ondertussen ter plaatse, dat duurde even omdat de plek moeilijk toegankelijk is onder meer door de barre weersomstandigheden. De hulpverleners zijn daarom een eind te voet gegaan om te plaats van de crash te bereiken. Er zijn ondertussen al heel wat brokstukken gevonden op de site van de ramp, zo’n 40 kilometer afstand van de luchthaven in Moskou.

Voor het bergingsproces zou het werk van meer dan 150 mensen nodig zijn. In luchthaven Domodedovo werd intussen een crisiscentrum opgezet. De luchthaven is de op één na grootste passagiersluchthaven in de Russische hoofdstad.

In brand?

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. De persbureaus melden dat het toestel, volgens getuigen, in brand stond toen het naar beneden stortte en crashte in het dorpje Argounovo. De piloot zou nog geprobeerd hebben een noodlanding te maken, maar dat kon nog niet bevestigd worden.

Geen zeldzaam voorval

Vliegtuigrampen zijn geen zeldzaamheid in Rusland: sinds 2010 gebeurden vier zware ongevallen met passagiersvluchten. Die ongelukken eisten meer dan 240 mensenlevens. De recentste crash dateert van maart 2016, toen een Boeing 737 uit Dubai, van FlyDubai, bij een storm op de luchthaven van Rostov-aan-de-Don neerstortte. Alle 62 mensen aan boord kwamen om.