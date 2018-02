Grappende vader fopt zoon door gigantisch seksspeeltje in zijn bagage te verstoppen

De Amerikaanse Ted Andressen is altijd wel in voor een grapje, en dat zal zijn zoon geweten hebben. Die laatste kreeg namelijk het schaamrood op de wangen toen zijn handbagage in de luchthaven gecontroleerd werd. Een personeelslid haalde namelijk een dildo van maar liefst 30 centimeter uit zijn zak. “Hoe in godsnaam...” was het enige wat hij kon stamelen terwijl hij beschuldigend naar zijn vader keek.

Er was een vloeibare stof gedetecteerd in de zak van Teds zoon tijdens het controleren van de handbagage. Zijn zak werd dus gescheiden van de rest en moest grondig gecontroleerd worden. Onbegrijpend keek de jongeman toe hoe een personeelslid van de luchthaven alles uit zijn handbagage haalde. Maar dan werd alles duidelijk. Een potje glijmiddel was de grote boosdoener. En alsof het nog niet erg genoeg was, haalde de vrouw ook nog een dildo van 30 centimeter uit zijn zak. “What the hell”, zei hij terwijl de mensen op de achtergrond uitbarstten van het lachen.

Het werd hem al snel duidelijk. Iemand had een grap met hem uitgehaald en de schuldige was zijn vader die overigens alles aan het filmen was. Later postte de man de video op Facebook. “Wanneer je een gigantische dildo in de zak van je zoon verstopt. Zijn gezicht is goud waard”, schreef hij er bij. Ted had alvast heel wat plezier en vond de grap hilarisch. Of zijn zoon dat ook zo grappig vond, is maar de vraag.