Ambulancier met psychische problemen laat ziekenwagen met patiënte in achter

Sint-Martens-Latem - Een ambulancier heeft in Sint-Martens-Latem zijn ziekenwagen met daarin een patiënte achtergelaten. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De ambulancier, van privébedrijf Ambulance Luc voor ziekenvervoer, had vrijdagavond de opdracht gekregen om een vrouw te vervoeren van het ziekenhuis van Leuven naar het ziekenhuis in Kortrijk. Maar dat verliep niet zoals gepland. Zo zag zaakvoerder Bart Demeestere dat de ambulance in Sint-Martens-Latem plots een hele tijd stilstond. Dat kon hij via het trace-systeem van de ambulances zien. “Ik heb daarop meteen de politie verwittigd en een collega-ambulancier richting de wagen gestuurd”, zegt Demeestere aan Het Laatste Nieuws.

De man bleek de ziekenwagen en de jonge vrouw in de ziekenwagen te hebben achtergelaten. Zelf was de man weggevlucht. Achteraf bleek dat er ook schade was aan de ambulance. “Ik vermoed dat hij in paniek was geraakt omdat hij schade had toegebracht aan de wagen. Ik denk dat hij een slagboom heeft afgereden”, zegt Demeestere nog. De politie bevestigt dat verhaal.

De ambulancier werd een half uur later door de politie teruggevonden. Hij was onderkoeld. De man was niet onder invloed van alcohol. De ambulancier kampt wel met psychische problemen, iets waar Demeestere niet van op de hoogte was. “Hij werkte nog maar een kleine week voor het ambulancebedrijf. We hadden geen idee dat er iets mis zou zijn.”

Het parket van Oost-Vlaanderen zal verder onderzoek voeren naar het incident.