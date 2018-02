Parket spreekt artikel tegen: “Geen terreurmotief bij schietpartij in Gent”

Gent - Speurders herhalen dat er tot vandaag geen terroristisch motief is ontdekt na het schietincident in station Gent Sint-Pieters. Vrijdag publiceerde de Franstalige website ‘Le Peuple’ een interne politiememo die het tegendeel insinueert. De verdachte, die een politie-agent bedreigd zou hebben, riep “allah” en zou koranteksten op zak gehad hebben. Maar diepgravend onderzoek na het incident wijst voornamelijk in de richting van een psychische stoornis bij de 28-jarige Afghaan. Tot vandaag is van terroristische motieven geen sprake, zegt het parket.

Sinds vrijdag circuleert via de Franstalige website ‘Le Peuple’, een bron gelieerd aan de partij ‘Parti Populaire’ van voormalig advocaat Mischaël Modrikamen, een gelekt politiedocument. Daaruit moet blijken dat de politiediensten aanvankelijk uitgingen van een terroristische aanval.

Over de echtheid van het document is voorlopig geen uitsluitsel en de inhoud ervan valt onder het geheim van het onderzoek. Maar het parket herhaalt dat geen terroristische motieven of banden met terroristische organisaties zijn blootgelegd. Dat blijft zo na huiszoekingen, ondervragingen en bijkomend onderzoek. Alle elementen wijzen tot vandaag op een ernstige psychische stoornis die de man tot zijn daden hebben gebracht. Het gerechtelijk onderzoek is wel nog steeds bezig en de verdachte blijft in de cel.

De 28-jarige verdachte viel in de avond van 23 januari twee agenten van de spoorwegpolitie in het station Gent Sint-Pieters aan met een mes. De politie schoot twee keer op de man, die zwaargewond naar het ziekenhuis werd overgebracht. Er vielen verder geen gewonden. De verdachte is aangehouden voor poging tot doodslag en gaf later aan mee te zullen werken aan het onderzoek. Hij had een voorgeschiedenis van psychisch onstabiel gedrag.

Het parket vroeg eind januari al de aanstelling van een gerechtspsychiater. Ook de advocaat van de verdediging heeft extra psychologisch onderzoek gevraagd.