“Mysterieuze ruimtesigaar zal nog miljard jaar ongecontroleerd ronddraaien door botsing”

Eind vorig jaar zoefde een bezoeker van buiten ons zonnestelsel aan hoge snelheid voorbij onze planeet, wetenschappers onderzochten ‘de mysterieuze ruimtesigaar’ met de grootste telescoop ter wereld maar staan vandaar nog steeds voor enkele onduidelijkheden. Wel zijn ze zeker van een ding: het object draait chaotisch rond en zal dat nog meer dan een miljard jaar blijven doen.

Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek gevoerd door wetenschappers van Queen’s University in Belfast. Ze onderzochten hoe het licht van de sigaarvormige asteroïde van buiten ons zonnestelsel terugkaatst. “Het moet op een bepaald moment een botsing hebben meegemaakt,” zegt dr. Wes Fraser.

Ongebruikelijke vorm

De allereerste interstellaire bezoeker kreeg afgelopen oktober de naam Oumuamua mee, wat Hawaïaans is voor ‘eerste boodschapper’ of ‘verkenner’. Het was namelijk de eerste keer dat wetenschappers een object dat niet uit ons zonnestelsel kwam, voorbij zagen flitsen. Ze stonden voor een raadsel: het object leek op een komeet, maar liet geen sporen na zoals andere kometen doen. Hoe meer onderzoek verricht wordt, hoe duidelijker wordt dat het hier om een wel heel vreemde gast gaat.

“Oumuamua is naar alle waarschijnlijkheid een asteroïde, zij het met een hoogst ongebruikelijke vorm,” klinkt het. “Het ruimteobject zou 400 meter lang zijn en slechts enkele meters breed, en dat in een sigaarachtige vorm.”

Botsing

De onderzoekers trachtten de exacte aard en snelheid van de rotatie van Oumuamua vast te stellen door de variaties in helderheid in de gaten te houden. Daaruit konden ze afleiden dat de komeet razendsnel voorbij zoeft. Of eerder tuimelt. “Het beweegt snel en chaotisch,” vertelt een onderzoeker van het Queen’s University team. “Dat noemen we tuimelen. En die tuimeling zal nog minstens een miljard jaar aanhouden.”

Foto: AP

De meest waarschijnlijke verklaring is dat ‘Oumuamua’ op een bepaald moment in zijn geschiedenis door een ander object is geraakt. Die botsing zou de eeuwenlange tuimeling veroorzaakt hebben. “Wanneer dat precies gebeurd is, weten we niet zeker,” klinkt het. “Maar het zorgt voor interne spanningen in het object. Spanningen die langzaam maar zeker trekken en duwen, net zoals de getijden op aarde.”

Dr. Fraser zegt dat het aannemelijk is dat de botsing plaatsvond in ‘Oumuamua’s eigen sterrenstelsel, alvorens het er zelf werd uitgekegeld. “Het is moeilijk om zeker te weten of het tijdens de planeetvorming of na het proces van de planeetvorming gebeurde,” vertelt hij. “Er gebeuren wel vaker botsingen tijdens de groei van planeten, dus dat zou een goede inschatting zijn. Maar helaas kunnen we geen beeld met een hoge resolutie te pakken krijgen, omdat het te snel en te ver weg voorbij zoeft, om te zien of er zich een soort krater heeft gevormd door de botsing.”

Jacht is open

De jacht naar nog meer Oumuamua’s is ondertussen officieel geopend. Het kan goed zijn dat er nog zo’n tienduizenden door ons zonnestelsel zullen vliegen, in de al dan niet nabije toekomst. Maar vaak zijn ze gewoon heel erg moeilijk te zien, omdat ze zo klein en donker zijn.

Maar ook daar komt binnenkort een oplossing voor: de Large Synoptic Survey Telescope. Er moet nog even op gewacht worden, maar met een ‘primaire hoofdspiegel’ van 8,4 m en super digitale camera, zal hij om de paar nachten de hele zichtbare hemel kunnen fotograferen. Als er ook maar iets door de lucht beweegt, zal het moeilijk zijn om aan de aandacht van de LSST te ontsnappen. “Het is eigenlijk het perfecte soort gereedschap om objecten als Oumuamua te vinden. We verwachten er dan ook nog honderden te vinden met de LSST,” zegt dr. Fraser.