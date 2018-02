Braziliaanse carnavaliste heeft gênant probleempje met outfit, maar dat houdt haar niet tegen

Wanneer er iets fout loopt tijdens een optreden of een publieke vertoning, is er maar één leuze waar je je moet aan houden: The show must go on. En deze Braziliaanse vrouw zal het geweten hebben. Tijdens de carnavalsparade in Sao Paulo zaterdag kwam haar onderbroekje los, maar dat liet ze niet aan haar hart komen.

De Braziliaanse vrouw Lopes loopt elk jaar mee in de carnavalstoet van Sao Paulo met haar school. “Maar deze keer was het een vreemd jaar”, zegt ze. “Mijn onderbroek kwam los in het midden van de stoet. Stoppen was geen optie dus ik moest gewoon verder wandelen en dansen. En ondertussen mocht ik mijn glimlach niet verliezen.”

Ana Machado, een toeschouwer van de stoet, had het alvast gezien. “Ik heb heel veel respect voor de mevrouw met het kapotte slipje. Het getuigt van sterkte en doorzettingsvermogen van haar om verder te wandelen. Veel mensen zouden gewoon stoppen uit wanhoop.”