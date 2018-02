Wel degelijk asbest vrijgekomen bij zware brand in carrosseriebedrijf

Diest - Bij de zware brand die zaterdagavond heeft gewoed in een carrosseriebedrijf aan de Leuvensesteenweg in Diest, is wel degelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt het Diestse stadsbestuur. “Er is echter geen reden tot paniek, de weersomstandigheden zijn gunstig en gaan de verdere verspreiding tegen”, klinkt het. “Er is een deskundige aangesteld, risicozones worden gereinigd en de betrokkenen worden verwittigd.”

De brand in het carrosseriebedrijf brak zaterdagavond rond 19.00 uur uit en kende een snelle uitbreiding. De brandweer van Diest had de handen vol om het vuur onder controle te krijgen en kreeg daarbij versterking van de collega’s van Leuven, Overijse, Landen, Tienen, Scherpenheuvel en Aarschot. Uiteindelijk was de brand rond 22.30 uur onder controle, maar het nablussen nam nog de hele nacht in beslag. Ook zondagochtend waren er nog enkele opflakkeringen.

Gewonden vielen er bij de brand niet, maar de materiële schade is enorm. De loods waar het carrosseriebedrijf gevestigd was, is zo goed als volledig vernield en een tiental wagens en vrachtwagens zijn in de vlammen gebleven. Ook de aanpalende woning liep schade op. De oorzaak van de brand was een kortsluiting in een droogkast in de aanpalende woning.