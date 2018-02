‘Bo Van Spilbeeck’ in veelvoud te gast op Aalst Carnaval

Aalst - Op Aalst Carnaval mag met alles gelachen worden, en dus ook met Bo Van Spilbeeck, de VTM Nieuws-journalist die sinds kort als vrouw door het leven gaat. Eerder raakte al bekend dat de blonde Van Spilbeeck-pruiken in alle carnavalswinkels uitverkocht waren.

Carnavalsgroep ‘Olg Wapeisderaf’ wandelde met blonde pruik en in vrouwenkleren door de straten, als reporters voor de ‘Vlomse Transgender Mootschappoi’. Op het programmaschema staan onder andere ‘So You Think You Can Trance’, ‘Boer zkt. X’ en ‘Zen der nog janetten?’.

Carnavalsvereniging ‘Kinjerosje’ verkleedde zich ook in de bekende VTM-reporter, maar vond de keuze voor één geslacht duidelijk te moeilijk. Daarom kozen de leden voor een mannelijke rechterkant en een vrouwelijke linkerkant. Met slogans als ‘Breaking njoes, ‘k em na een poes’ en ‘Journalist zonder tist’ trotseerden ze door de stoet.

