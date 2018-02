De 11 steden die vroeg of laat zonder drinkwater zullen zitten: dichterbij dan we denken

De Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad komt, afhankelijk van de berekeningen, in april of mei zonder water te zitten door extreme droogte als het er niet snel een paar keer stevig regent. Maar ook andere steden lopen risico om vroeg of laat volledig zonder water te vallen.

Kaapstad wordt mogelijk de eerste grootstad in deze moderne tijden waar er binnenkort gewoon geen water meer door de leidingen zal stromen. Het is er al zo lang droog dat de reservoirs leeg komen te staan en het waterpeil in de stuwdammen zienderogen daalt.

Die waterschaarste in een grootstad is iets waar experts al lang voor waarschuwen. Want hoewel 70 procent van het aardoppervlak bestaat uit water, is het toch niet zo toegankelijk. Want slechts een fractie van die 70 procent is ook drinkbaar water.

Foto: REUTERS

In de praktijk betekent dit dat wereldwijd meer dan een miljard mensen geen rechtstreekse toegang hebben tot drinkbaar water. Nog eens 2,7 miljard mensen krijgen voor minstens één maand per jaar te maken met waterschaarste.

Uit een onderzoek van 2014 bleek nog dat van de 500 grootste steden ter wereld, zeker 1 op 4 moet letten op de watervoorraden. En de vooruitzichten zijn al niet veel beter. Volgens de Verenigde Naties zal de globale vraag naar drinkbaar water tegen 2030 met 40 procent stijgen. Dat is een gevolg van de stijging van de bevolking, maar ook van de klimaatverandering.

Kaapstad mag dan misschien wel de eerste stad zijn die over een paar weken zonder water dreigt te vallen, volgens experts zal het niet de enige zijn. Ook deze grootsteden lopen volgens experts gevaar:

São Paulo, Brazilië

Deze Braziliaanse stad is een van de 10 meest bevolkte steden ter wereld. 3 jaar geleden al had de stad al eens te maken met grote waterschaarste, maar uiteindelijk viel de stad toen niet zonder water. Toch was de situatie ook toen ernstig: de grootste waterreservoirs hadden nog maar 4 procent van hun capaciteit, en de politie moest toen bijvoorbeeld vrachtwagens met water escorteren om te vermijden dat ze zouden worden overvallen. De oorzaak was toen lange droogte, maar ook slecht beheer, slechte planningen en slechte investeringen.

Bangalore, India

De stad in het zuiden van India is de voorbije jaren zeer snel gegroeid. Maar de plaatselijke overheden leken niet te kunnen volgen: het water- en rioleringssysteem werd daar niet op afgestemd en wordt niet goed beheerd. Bovendien hebben de verouderde leidingen van de stad sowieso een vernieuwing nodig. Onlangs stond nog in een rapport van de overheid dat de stad ongeveer de helft van z’n drinkwater gewoon verliest door die verouderde leidingen. Een groot deel van het water wordt bijvoorbeeld vervuild. Zo is ook het water in de meren van de stad zo vervuild dat het enkel gebruikt kan worden voor irrigatie in de landbouw of voor industriële koeling. Geen enkel meer heeft water dat bruikbaar is als drinkwater of voor sanitaire doeleinden.

Peking, China

De Chinese hoofdstad Peking had in 2014 al eens te maken met waterschaarste. Volgens de Wereldbank wordt de term ‘waterschaarste’ gebruikt wanneer mensen op een bepaalde locatie minder dan 1.000 kubieke meter per persoon ontvangen. In 2014 hadden de meer dan 20 miljoen inwoners van Peking slechts 145 kubieke meter per persoon.

Foto: REUTERS

20 procent van de wereldbevolking woont in China, maar het land heeft slechts 7 procent van het wereldwijde drinkwater. Bovendien krijgt ook China vaak te maken met vervuild water. Onderzoek uit 2015 toonde zelfs aan dat 40 procent van het oppervlaktewater in Peking zo vervuild was dat het zelfsn iet meer bruikbaar was in de landbouw of industrie.

Caïro, Egypte

Een van de belangrijkste waterbronnen in Egypte is de rivier de Nijl. Het is de bron van 97 procent van het Egyptische water. Maar de rivier wordt ook steeds vaker gebruikt om onbehandeld landbouwafval in de lozen. Ook huishoudelijk afval wordt er geloosd. Gevolg: het water in de Nijl raakt steeds meer vervuild.

De Verenigde Naties schat dat het land zal te maken krijgen met kritieke tekokorten aan water tegen 2025 als er geen maatregelen genomen worden.

Jakarta, Indonesië

Minder dan de helft van de bevolking van de stad heeft toegang tot stromend water. Dat heeft ertoe geleid dat veel mensen hun toevlucht zoeken in het illegaal graven naar bronnen. Maar dat leidt er dan weer toe dat ondergrondse waterlagen droog komen te staan. Door het veelvuldig graven van die putten, ligt intussen ook 40 procent van Jakarta onder de zeespiegel.

Wanneer het regent in Jakarta, wordt dat water bovendien niet geabsorbeerd in de grond door de aanwezigheid van asfalt en beton.

De stad ligt ook aan de kust, en net als veel andere kuststeden wordt ook Jakarta bedreigd door een stijgend zeeniveau. Maar dat is zout water, geen zoet water.

Foto: AP

Moskou, Rusland

Een kwart van de zoetwaterreserves bevindt zich in Rusland. Maar het land wordt geconfronteerd met vervuilingsproblemen die nog dateren van het Sovjettijdperk, toen er heel wat vervuilende industrieën bestonden.

Vooral voor hoofdstad Moskou is dat een probleem. Die stad is voor 70 procent afhankelijk van oppervlaktewater, maar dat dreigt dus vervuild te raken. En dat weet de overheid zelf ook: officiële instanties gaven al toe dat 35 tot 60 procent van de totale drinkwaterreserves van het land niet voldoen aan de hygiënische normen.

Istanbul, Turkije

De voorbije jaren kreeg Istanbul al een paar keer te maken met watertekorten in drogere maanden. De waterreservoirs van de stad daalden tot minder dan 30 procent van de totale capaciteit in het begin van 2014. Experts waarschuwen dat de situatie uiteindelijk kan resulteren in waterschaarste tegen 2030.

Mexico City, Mexico

Mexico City heeft al een paar keer te maken gehad met watertekorten. Een vijfde van de bevolking krijgt al jaren slechts een paar uur per week water door de kraan. Nog 20 procent heeft slechts voor een gedeelte van de dag stromend water.

Foto: AP

Mexico City is namelijk voor 40 procent van het water afhankelijk van waterimport uit vergelegen gebieden. De stad heeft zelf geen bedrijven of activiteiten die op grote schaal water zuiveren. Daarbovenop komen ook nog problemen met de leidingen: geschat wordt dat 40 procent van het water daardoor verloren gaat.

Londen, Verenigd Koninkrijk

In vergelijking met bijvoorbeeld Kaapstad regent het er behoorlijk veel. Londen is dus niet meteen een stad die bij je opkomt als je denkt aan steden die een risico vormen om zonder water te vallen. Toch moet ook de Britse hoofdstad oppassen. Met een gemiddelde neerslag van zo’n 600 mm per jaar (dat is bijvoorbeeld minder dan het gemiddelde in Parijs), komt zo’n 80 procent van het water van Londen uit de rivieren de Thames en Lee.

Volgens de Londense Administratie zit de stad wat watercapaciteit betreft aan z’n limieten en zal de stad in 2025 met leveringsproblemen te kampen krijgen, en tegen 2040 met ‘serieuze tekorten’ te maken krijgen.

Tokyo, Japan

Hoewel het in de Japanse hoofdstad vaak regent, loopt ook Tokyo het risico om zonder water te vallen. Die regen valt namelijk behoorlijk geconcentreerd in slechts vier maanden van het jaar.

Een regenseizoen dat droger is dan verwacht, kan daarom leiden tot droogte.

De stad is daarop voorzien: zeker 750 private en publieke gebouwen in de stad hebben systemen om dat regenwater te verzamelen (en te kunnen gebruiken). Maar als je weet dat in Tokyo meer dan 30 miljoen mensen wonen, is dat mogelijk niet voldoende. De stad heeft een watersysteem dat voor 70 procent afhankelijk is van oppervlakte water (zoals uit meren, gesmolten sneeuw of rivieren).

Miami, Amerika

De Amerikaanse stad Miami ligt in de staat Florida. Die staat behoort tot de vijf Amerikaanse staten waar jaarlijks het meeste regen valt. Toch kan ook Miami te maken krijgen met waterschaarste. Dat komt vooral door een project uit begin 20e eeuw waarbij het is fout gelopen. Bij dat project werden nabijgelegen moerassen leeggepompt, maar dat had ook een onvoorzien effect: (zout) water van de Atlantische Oceaan heeft daarbij de Biscayne Aquifer, de belangrijkste bron van zoet water in de stad, verontreinigd.

Hoewel het probleem al in 1930 werd ontdekt, lekt er nu nog steeds zout water in het zoete water. Een mede-oorzaak daarvan is de stijgende zeespiegel, waardoor ondergrondse barrières die decennia geleden gebouw werden tegen het zeewater, worden overschreden.