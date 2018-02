Club reageert ontgoocheld na zuur gelijkspel op de Freethiel: van “puur geluk” tot “dramatisch veld” (en toch is Leko tevreden)

Club Brugge kwam op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League niet verder dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Waasland-Beveren. De gelijkmaker van de thuisploeg viel pas in de extra tijd, door een owngoal van Jordy Clasie. Voor blauw-zwart voelt deze wedstrijd dan ook eerder aan als een nederlaag.

“We zijn ontgoocheld”, gaf doelpuntenmaker Hans Vanaken zonder nadenken toe. “Zeker na de 0-1 kregen we voldoende mogelijkheden op de 0-2. Je weet dat bij een voorsprong van slechts een goal de bal maar een keer goed moet vallen. En hij schoot hem niet eens binnen. Jordy werkte hem ongelukkig in doel. Dat is dus puur geluk, gewoon dat het een beetje tegenzit. Maar we moeten naar onszelf kijken, we moesten het afmaken. Efficiënter voorin zijn. Voor ons is dit een verloren match.”

Ongeveer hetzelfde geluid klonk bij Brandon Mechele. “We kwamen verdiend op voorsprong en hadden dan twee, drie goals kunnen maken. Jammer dat we het niet konden afmaken en dus kregen we het deksel op de neus. Ik dacht dat we de nul zouden houden, maar de wedstrijd is pas gedaan als de scheidsrechter afgefloten heeft. Volgende week proberen we opnieuw. Ik weet ook niet aan wat het ligt. Gebrek aan geluk aan onze kant? Het was gewoon pech.”

Tevreden Leko

Toch was coach Ivan Leko al bij al tevreden. “Buiten de eerste tien minuten hadden we de controle over de wedstrijd”, aldus de Kroaat. “We waren veel beter en gaven bijna niets weg. Maar in plaats van 0-3 is de uitslag 1-1. Dat is voetbal. We hadden meer efficiëntie nodig, maar dit was onze achtste wedstrijd in 26 dagen en je speelt een lastige verplaatsing. Het resultaat is dus ontgoochelend maar het was wel een goede prestatie van ons.”

“Waarom? Het veld was dramatisch. Echt dramatisch. En toch hebben we vijf, zes grote kansen gecreëerd mét goed voetbal. Het was niet pompen en kijken wat er gebeurt. Ik ben dus tevreden. Vermeer? Ik ben gestopt met daarover te praten. Ik ben er namelijk van overtuigd dat onze doelmannen punten zullen pakken als dat nodig is.”