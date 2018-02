Thorgan Hazard incasseert derde nederlaag op rij

Borussia Mönchengladbach heeft zondag op de 22e speeldag in de Bundesliga zijn derde competitienederlaag op rij geleden. De Borussen gingen met het kleinste verschil (1-0) onderuit bij degradatiekandidaat Stuttgart.

Gladbach ontfermde zich over de bal en creëerde ook de meeste kansen, maar herstelde nooit van de vroege openingstreffer van Daniel Ginczek (5.). Bij Stuttgart mocht Orel Mangala het laatste halfuur volmaken. Thorgan Hazard speelde de hele wedstrijd voor Borussia, dat de aansluiting met de top dreigt te verliezen. Na vier nederlagen op vijf competitiewedstrijden bezet Gladbach de tiende plek. De kloof voor de posities die recht geven op Europees voetbal is evenwel niet onoverbrugbaar. Stuttgart pakt drie belangrijke punten in de strijd om het behoud en is nu veertiende.

In de Nederlandse Eredivisie kruipt het NAC Breda van coach Stijn Vreven weg van de degradatieplaatsen. NAC keerde na een doelpuntenloos gelijkspel tegen Excelsior met een punt terug uit Rotterdam. Bij de thuisploeg speelde Wout Faes de hele partij, Lucas Schoofs maakte voor NAC de match vol. Na een 4 op 6 staan de Breda op de vijftiende plaats, drie punten boven de gevaarlijke zone. Excelsior (26 ptn) is twaalfde.