Genezing van zwaar invalide non is 70ste mirakel in Lourdes

De Zuid-Franse stad Lourdes mag pronken met het 70ste mirakel sedert de verschijning in 1858 van de Maagd Maria aan de inmiddels heilig verklaarde Bernadette Soubirous. De bisschop van Beauvais, in het noorden van Frankrijk, heeft zondag de genezing in 2008 van een non, die zwaar invalide was, als een mirakel bestempeld.

Zuster Bernadette Moriau, geboren in 1939, kreeg vanaf 1966 onverklaarbare pijn toen ze 27 jaar oud was. Ondanks enkele chirurgische ingrepen kon ze niet langer werken als verpleegster en niet meer normaal lopen.

In juli 2008 nam de toen 69-jarige non deel aan een pelgrimstocht in Lourdes, waar ze het sacrament van de zieken ontving. “Toen ze enkele dagen later terug thuis was, voelde ze plots een ongewoon gevoel van rust en warmte in haar lichaam”, zegt de bisschop van Beauvais, Mgr. Jacques Benoît-Gonnin. Diezelfde dag nog staakte ze alle medische behandelingen.

“Deze plotse, volledige en blijvende genezing blijft vandaag nog altijd onverklaarbaar volgens onze wetenschappelijke kennis”, luidt het in de tekst van de bisschop. Hij bestempelt de genezing als “een mirakel” en “een goddelijk signaal”.

Het is het 70ste mirakel in Lourdes. Het vorige mirakel dateert van 2013.