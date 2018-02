Belg ontdekt 2.000 miljard euro op zijn rekening: “Plots was ik de rijkste man ter wereld”

Luc Mahieux uit Dinant schrok zich afgelopen week een hoedje. Toen hij op het internet zijn bankrekening checkte, bleek dat er plots 2.000 miljard euro op was gestort. Luc was daarmee niet alleen plots de rijkste Belg, hij zou daarmee ook de rijkste mens ter wereld geweest zijn. Voor heel even.

Luc merkte het bedrag op nadat hij de kosten van zijn kredietkaart had verhoogd. “Ik dacht dat veel van mijn problemen zouden worden opgelost. Plots was ik de rijkste mens ter wereld”, grapt Luc. Maar nadat hij het bijzonder hoge bedrag zag, heeft hij contact opgenomen met zijn bank. Want Luc vertrouwde het allemaal niet. “Ik heb onlangs de gegevens van mijn Visa-kaart ingegeven op een site die er heel betrouwbaar uitzag. Maar toen ik merkte dat er plots maandelijks 34,90 euro van mijn rekening ging door die website, wilde ik dat kunnen stopzetten. Maar nadat ik dat had gedaan, kwam plots dat miraculeuze bedrag op mijn rekening te staan. Het was zelfs afkomstig van hetzelfde platform dat me eerder maandelijks kosten zonder reden aanrekenden.”

Maar zowel de 34,90 euro als de 2.000 miljard euro hadden wellicht te maken met fraude via de site waar Luc zijn kredietkaartgegevens had achtergelaten. Hij liet dan ook zijn kredietkaart blokkeren. Zijn oude kaart is daardoor niet meer geldig, waardoor hij ook niet langer de bankrekening van een miljardair heeft.

Toch denken veel mensen nog dat Luc wél al dat geld heeft. “Toen ik mijn verhaal op Facebook deelde, kreeg ik plots heel wat vriendschapsverzoeken van mensen die ik helemaal niet ken. Sommigen vertelden dat ze zouden willen dat ik hen help. Hoewel het intussen dus duidelijk is dat het een vergissing is en ik dat geld absoluut niet heb, blijven de mensen in Dinant geloven dat ik het wél heb. Twee dagen geleden werd ik zelfs op straat “de miljardair” genoemd.”

Luc heeft zich intussen voorgenomen in de toekomst voorzichtiger te zijn met zijn kredietkaartgegevens.