Vrouw overleden na woningbrand in Tienen

Tienen - In een woning in de Lombardstraat is zondag omstreeks 13 uur brand uitgebroken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de Tiense brandweer kreeg de brand ook snel onder controle, maar even later werd wel een dodelijk slachtoffer aangetroffen in de woning.

Het medisch team van de mug probeerde de vrouw nog te reanimeren, tevergeefs. Ze overleed ter plaatse. Het Leuvense parket stuurde een branddeskundige ter plaatse. De Lombardstraat werd gedurende enkele uren langs beide kanten volledig afgesloten voor alle verkeer. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.