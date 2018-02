Belgen van Wolfsburg gaan onderuit bij staartploeg Werder Bremen: degradatiespook duikt weer op

Wolfsburg heeft zondag de 22e speeldag in de Duitse Bundesliga afgesloten met een 3-1 nederlaag op het veld van staartploeg Werder Bremen, dat zo wat meer ademruimte krijgt. Voor “De Wolven” dreigt het degradatiespook.

Werder Bremen keerde aan de rust terug naar de kleedkamers met een 2-0 voorsprong. Ludwig Augustinsson (4.) en Florian Kainz (40.) namen de doelpunten voor hun rekening. Wolfsburg, met doelman Koen Casteels in de basis, zocht en kreeg een snelle aansluitingstreffer. Paul Verhaegh (49.) scoorde in tweede tijden vanaf de penaltystip. Divock Origi werd halverwege de tweede helft ingebracht om het tij te keren, maar Bremen duwde de hoop van Wolfsburg meteen de kop in. Kainz (72.) deed de boeken toe. Landry Dimata mocht het slotkwartier volmaken.

In de stand bezet Werder Bremen de vijftiende plaats, net boven de degradatiestreep. Met 23 punten heeft Bremen er maar eentje minder dan Wolfsburg, dat op de dertiende plaats staat.