Braziliaanse met 4 kilo cocaïne opgepakt op Brussels Airport

Brussel - Op de luchthaven Brussels Airport is zondagvoormiddag een 25-jarige Braziliaanse vrouw opgepakt die 4,4 kilo cocaïne smokkelde. De drugs zaten in de dubbele bodem van haar koffer. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde zondagavond.

De vrouw was op de luchthaven aangekomen met een vlucht vanuit Brazilië, via Madrid, en werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. Dat laat haar maandag voor de onderzoeksrechter leiden en vraagt dat ze onder aanhoudingsbevel zou worden geplaatst voor bezit en invoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging.