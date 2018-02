Vluchteling viseert Joodse wijk: interne veiligheidsdienst in opperste staat van paraatheid

Antwerpen - De interne veiligheidsdienst van de Joodse gemeenschap, Shmira, is in hoogste staat van paraatheid nu een 24-jarige erkende vluchteling al een tijdlang voor problemen zorgt in de Joodse wijk.

De man heeft al van minstens twintig gevels de zogenaamde mezoeza’s afgerukt, dat zijn kokertjes met Bijbelteksten. Hij bekraste ook deuren. Sinds kort gaat hij nog driester te werk: hij sloeg Joodse mannen hun hoed af en zou ook mensen bedreigd hebben. Michaël Freilich, hoofdredacteur van het magazine Joods Actueel, maakt zich zorgen. “De politie levert uitstekend werk, maar het gerecht liet hem na 12 uur gaan”, zegt hij. “Aangezien de man niet bang is van de autoriteiten, reeds bedreigingen heeft geuit naar de Joodse gemeenschap en steeds driester te werk gaat is het maar de vraag wat hij morgen gaat doen. Moeten we echt wachten tot hij aan een school een mes trekt en kinderen neersteekt?”

De politie bevestigt dat de identiteit van de man gekend is. “Onze mensen volgen de situatie op”, zegt woordvoerder Willem Migom. “Het klopt dat hij verdacht wordt van verschillende feiten van vandalisme. Over bedreigingen of over het afslaan van hoofddeksels hebben wij geen pv’s.”

De politie benadrukt ook dat het feit dat de man na 12 uur werd vrijgelaten, niet wil zeggen dat het dossier geen gevolg krijgt.