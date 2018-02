19-jarig jonkie redt Inter tegen Bologna met schitterend doelpunt

Het was al van 3 december geleden dat Inter nog eens kon winnen in de Serie A. Sinds de 5-0 zege tegen Chievo werd er zes keer gelijkgespeeld en twee keer verloren. Op de 24e speeldag was het eindelijk nog eens raak. Inter won met 2-1 en had dat te denken aan Yann Karamoh. De 19-jarige flankspeler besliste de partij met een heerlijke knal.